Covid-19, quasi 2mila casi attivi in Puglia: nel Foggiano 3 positivi individuati nell'attività di screening

"Delle 23 nuove positività registrate nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia 17 sono contatti di casi già noti; 3 sono persone sintomatiche. Gli ultimi 3 sono cittadini asintomatici, individuati durante le attività di screening", è quanto dichiara il dg dell'Asl Foggia Vito Piazzolla, a proposito dei nuovi contagi registrati oggi nella provincia di Foggia.

Per quanto riguarda i casi attivi, si registra - attraverso la mappa degli attualmente positivi all'interno del bollettino della Regione - un lieve peggioramento nel comune di San Giovanni Rotondo, dove ci sarebbero tra i 6 e i 10 soggetti positivi, rispetto ai 5 (e 23 in quarantena fiduciaria) annunciati nella giornata di ieri. Invariata la situazione negli altri 22 comuni con casi attivi. Tra i comuni interessati compare ancora quello di Panni, malgrado il sindaco Ciruolo abbia ribadito l'assenza di casi nel piccolo centro dei Monti Dauni.

In tutta la Puglia sono 1.986 gli attualmente positivi, dei quali 1.774 in isolamento domiciliare e 212 ricoverati in ospedale. Le vittime sono 577, mentre 4.273 sono le persone che hanno sconfitto l'infezione da Covid.

La situazione nelle altre province

Dei 35 casi riscontrati nella provincia di Bari, 25 sono contatti stretti collegati a casi già noti, mentre per i restanti 10 sono in corso le attività di tracciamento. Nel Brindisino sono 4 le persone positive registrate oggi, 2 delle quali sottoposte a tampone dopo aver manifestato sintomi collegabili al Covid, e 2 collegate a casi già individuati nei giorni scorsi.

Nella Bat sono 11 i casi di oggi. 6 di questi si sono rivolti al pronto soccorso accusando una lieve sintomatologia, 4 sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi mentre su un altro caso sono in corso le indagini epidemiologiche.

In provincia di Lecce ci sono 3 nuovi positivi collegati a casi già noti e 2 persone sottoposte a tampone di screening risultato poi positivo. Infine, nel Tarantino, i 6 casi registrati oggi sono tutti collegati ai casi positivi registrati all'interno dell'azienda agricola di Polignano a Mare, interessata da un focolaio.