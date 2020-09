Coronavirus, in Puglia oltre 1.700 casi attivi: in Capitanata c'è un nuovo comune Covid-free

Con i 61 nuovi casi registrati oggi in Puglia, salgono a 1.713 le persone attualmente positive al Covid. Di queste, 214 sono ricoverate in ospedale mentre 1.499 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 4.225, 24 dei quali registrati nella giornata di oggi.

Per quanto riguarda la provincia di Foggia, 5 dei 6 contagiati sono persone sintomatiche, tutte prese in carico dal servizio di igiene aziendale. L'altro caso è un contatto stretto di una persona positiva già nota.

Sono 22 i comuni della Capitanata con casi attivi, uno in meno rispetto a ieri. Nella mappa degli attualmente positivi presente all'interno del bollettino della Regione, Celenza Valfortore è tornato tra i comuni Covid-free. Per quanto riguarda gli altri comuni, Foggia fa registrare oltre 51 casi attivi, Cerignola e San Severo tra i 21 e 50, Manfredonia e Stornara tra gli 11 e i 20, Ascoli Satriano e Orta Nova tra i 6 e i 10. Sotto i 6 positivi gli altri 15 comuni interessati.

La situazione nelle altre province

Ancora una volta è la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di casi giornalieri. 48 quelli di oggi (compresi 2 casi già noti, ma precedentemente attribuiti come fuori regione, ndr). Riguardano 29 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Calabria e 16 in corso di accertamento.

2 i casi nella Bat, uno oggetto di indagini epidemiologiche, l'altro contatto stretto di un positivo già registrato nei giorni scorsi. Infine, nel Tarantino, si sono registrati altri 7 casi, 6 dei quali collegati al gruppo di lavoratori di un caso di un'altra provincia. Un altro positivo era già osservato in precedenza e seguito durante l'indagine epidemiologica.