Il Covid rovina la festa, Foggia rinuncia alle celebrazioni in onore di Sant'Anna: "Solo funzione religiosa"

Il Covid-19 blocca la festa, Foggia rinuncia alle celebrazioni in onore di Sant'Anna, una tradizione che, sottolinea il sindaco di Foggia, Franco Landella, "ha radici lontane e ben radicate nella comunità foggiana".

"Purtroppo a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, quest’anno non è stato possibile organizzare la festa di Sant’Anna nel quartiere di Borgo Croci. Abbiamo provveduto a chiudere un tratto di via Sant’Antonio - continua il primo cittadino - per consentire ad un numero più elevato di fedeli di partecipare alle funzioni religiose in programma quest’oggi. Ci auguriamo che dal prossimo anno sia possibile tornare al programma completo dei festeggiamenti".