Dopo 50 giorni San Nicandro è di nuovo Covid-free. Il virus torna in tre comuni del Gargano, un caso a Casalvecchio

Zero contagi dopo 50 giorni a San Nicandro Garganico. Un contagiato per comune a Monte Sant'Angelo, Vieste e San Marco in Lamis. Positivo registrato anche a Casalvecchio di Puglia