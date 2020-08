Più controlli e stretta sulle norme anti-Covid a Ferragosto. Il prefetto Grassi: "Divertirsi sì, ma con giudizio".

Nei giorni di Ferragosto saranno intensificate le attività di controllo del territorio a Foggia e in provincia. Ciò a seguito di uno specifico Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri mattina in Prefettura, con la presenza dei vertici delle forze di polizia e della polizia stradale.

In particolare, saranno oggetto di massima attenzione i luoghi di aggregazione della cosiddetta ‘movida’ e le arterie stradali e autostradali, con mirati servizi di ordine e di sicurezza pubblica finalizzati al contenimento del rischio pandemico e controlli sull'osservanza delle misure anti-assembramento, nonché verifiche sui singoli soggetti per riscontrare l'eventuale obbligo di quarantena domiciliare disposta dall'autorità sanitaria, elevando, in caso di inottemperanza, le previste contestazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Auguro un sereno Ferragosto a tutta la Capitanala, richiamando l’attenzione della comunità al rispetto delle regole, per la sicurezza di tutti i cittadini e, in ordine alla salute pubblica, formulo un forte richiamo al senso di responsabilità da adottare ogni personale iniziativa volta a prevenire il diffondersi del contagio, attraverso il distanziamento sociale, l'uso della mascherina nei casi previsti ed il lavaggio ripetuto delle mani. Divertirsi sì, ma con giudizio".