La situazione Covid si fa ancora più seria a Manfredonia: 436 positivi e 357 in isolamento-quarantena-ricoverati

Il Covid a Manfredonia non rallenta la corsa. Anzi. Come comunicato dalla Prefettura di Foggia, al 15 novembre gli attualmente positivi all'infezione sono 436 , mentre sono 357 i soggetti in isolamento fiduciario, in quarantena o ricoverati presso le strutture ospedaliere.

Nel frattempo prosegue l'attività di assistenza ai cittadini anziani e in difficoltà in collaborazione con i servizi sociali del C.o.c., Centro Operativo Comunale.

E' attivo il servizio di consegna alimentare e farmaci a domicilio, compresi quelli salvavita da farmacia ospedaliera.

E il servizio porta spesa e porta farmaco a persone non autosufficienti o parzialmente sufficienti.

Il servizio è effettuato dal C.R.I. con ter operatori e otto utenti serviti. Sempre tre operatori e nove serviti quelli dell'associazione Paser