Coronavirus, c'è un caso anche al Liceo 'Volta': 15 alunni e 7 docenti in isolamento

Anche il Liceo Scientifico 'Alessandro Volta' di Foggia si aggiunge all'elenco degli istituti che hanno fatto registrare almeno un caso positivo all'infezione da Covid-19. Si tratta di un contagio verificatosi in una classe 5^.

La dirigente scolastica Gabriella Grilli ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a nuove indicazioni. Come ha spiegato la dirigente scolastica, l'isolamento fiduciario non riguarderà l'intera classe, ma solo una parte di essa: i gruppi-classe del liceo scientifico foggiano, infatti, sono stati divisi in due moduli, che frequentano uno in presenza e uno a distanza, con alternanza settimanale. Pertanto, a essere isolati, per ora, sono gli alunni che hanno avuto contatti diretti con la persona contagiata (circa 15) e i docenti interessati (7).