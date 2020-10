Il Covid non risparmia nemmeno il liceo Poerio: c'è un caso positivo, lezioni in presenza sospese in 18 classi

Il Coronavirus non risparmia nemmeno il liceo Poerio di Foggia. A causa di un caso positivo all'infezione da Covid-19 Coronavirus, a partire da domani 10 ottobre e fino a nuove indicazioni del dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Foggia, il dirigente scolastico Enza Maria Caldarella ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza per 18 classi: 1 AL , 2AL, 3AL, 4AL, 5AL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 1DL, 2DL, 3DL, 4DL, 5DL, 2EL, 3EL, 4EL, 5EL

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I docenti delle classi coinvolte presteranno servizio in modalità DDI. "Tanto si rende necessario per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica dell’intera comunità scolastica e delle loro famiglie"