Curva dei contagi inarrestabile, nuovo Dpcm in arrivo: zone rosse e limitazione agli spostamenti tra regioni

Il virus continua la sua corsa inarrestabile. I quasi 32mila casi e i 297 registrati ieri hanno spinto il Governo a pensare di adottare nuove restrizioni. Nella giornata di domani il premier Conte potrebbe porre la firma su un nuovo Dpcm: sembra esclusa, al momento, l'ipotesi di un lockdown generalizzato, ma - come riporta l'Adnkronos - le misure prevederebbero chiusure mirate tra i territori più a rischio (dalle grandi città come Napoli, Milano, Genova e Torino, ad alcune regioni del Sud, come la Campania). Tra le altre ipotesi, maggiori limitazioni ai negozi (in primis, i centri commerciali), e una ulteriore stretta sugli spostamenti tra regioni.

Resta l'incognita sulla scuola: il Governo vorrebbe evitare la chiusura totale, garantendo - si legge su Ansa - almeno la didattica in presenza fino alla seconda media. Si pensa, inoltre, alla predisposizione di 'Hotel Covid' dove collocare i positivi che, restando in casa, rischierebbero di contagiare gli altri familiari.

Intanto, è in corso un vertice in videoconferenza tra i ministri Speranza, Boccia con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province: presenti i governatori di 11 Regioni (Lombardia, Puglia, Campania, Veneto, Liguria, Piemonte, Toscana, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna, e Friuli Venezia Giulia), oltre al presidente dell'Anci Antonio Decaro e al presidente Upi Michele De Pascale. Nel pomeriggio è prevista una riunione tra il Premier e i capidelegazione, ai quali si aggiungeranno poi i capigruppo di maggioranza.

Nella giornata di domani, invece, il premier , invece, Conte dovrebbe intervenire alle 12 alla Camera e alle 17 al Senato, per riferire sui nuovi provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza.