Primo maggio in Fiera: foggiani in fila per il vaccino nel nuovo hub cittadino. L'obiettivo: "1000 somministrazioni"

l nuovo punto vaccinale garantirà uno sprint all'intera campagna, oltre a spazi più idonei e organizzati - 20 postazioni totali - per l'espletamento delle attività. All'inaugurazione, presente tra gli altri anche l'assessore ed epidemiologo Pierluigi Lopalco

Lunghe code, interi serpentoni di persone in attesa di essere sottoposte al vaccino anti-Covid. Saranno almeno 1000, secondo i programmi, i foggiani che riceveranno l'attesa dose di vaccino, nell'hub vaccinale che proprio oggi ha aperto i battenti nei padiglioni della Fiera di Foggia. Il nuovo punto vaccinale cittadino garantirà uno sprint all'intera campagna, oltre a spazi più idonei e organizzati per l'espletamento delle attività.

Il nuovo hub vaccinale, infatti, garantirà 20 postazioni totali: 8 saranno utilizzate dalle squadre vaccinali della Asl, 8 saranno dedicate ai medici di medicina generale per le vaccinazioni degli assistiti estremamente vulnerabili; 2 saranno utilizzate per la preparazione delle fiale di vaccino; nelle ultime 2 saranno allestiti ambulatori per le emergenze.

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore generale dell’Asl Fg Vito Piazzolla. Tra gli utenti, c'è chi ha sollevato dubbi sulla presunta mancanza di ambulanze. L'Asl ha prontamente replicato: "Nell'hub vaccinale è presente un'ambulanza, completa di tutti i dispositivi di emergenza (defibrillatore compreso)".