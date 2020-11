Tre medici di famiglia foggiani positivi al Covid, uno è in rianimazione. Onorati: "Un vaffa... a chi crede che sia tutto un complotto"

Tre medici di famiglia di Capitanata positivi al Covid, uno è ricoverato in rianimazione, mentre gli altri due - sintomatici - sono in isolamento domiciliare. "Un sentito ringraziamento a quella parte di politicanti che dice che la medicina di famiglia non fa niente", tuona Salvatore Onorati, vicepresidente dell'Ordine dei medici con un post su Facebook.

"Oggi, domenica, volevo tenere la testa libera dal Covid: un ricovero d'urgenza, 6 nuovi casi da segnalare al dipartimento per sintomi e uno per stretto contatto a rischio", esordisce Onorati, che poi prosegue: "Contatto via whatsapp con tutti i pazienti che ho in isolamento. Un sonoro vafanculo a chi insiste a dire che è tutto un comBlotto e i medici ci guadagnano dalla pandemia. Negli ultimi tre giorni tre miei colleghi medici di famiglia di Capitanata ci hanno guadagnato dalla pandemia un ricovero in rianimazione e due sintomatici in isolamento domiciliare".

"E domani si ricomincia - prosegue il medico foggiano - con visite su appuntamento per evitare sovraffollamento negli studi. Telefono fisso e cellulari bollenti e in tutto questo una vaccinazione antinfluenzale, che doveva essere già terminata a fine ottobre per le categorie a rischio, che non può andare avanti per la mancata fornitura di vaccini".

"Uno stress che non finisce mai e devi poi sentire e leggere le idiozie su Facebook", commenta amaramente Onorati, che conclude: "E devi sentire di un cittadino che chiama la polizia per verificare se fosse vero che il suo medico avesse davvero finito i vaccini (successo a Foggia a un collega), come se questi volesse fare 'accaparramento'. Ti prende in certi momenti lo sconforto e la voglia di mollare tutto".