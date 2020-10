Coronavirus: 73 positivi ricoverati ai Riuniti di Foggia (otto si trovano in terapia intensiva)

Trentaquattro persone in Malattie Infettive, 23 in Pneumologia, otto in post-acuzie e altri otto in terapia intensiva. Questo il bollettino aggiornato al 2 ottobre diramato dal policlinico riuniti di Foggia per quanto riguarda i pazienti positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus. In totale i ricoverati sono 73.

Dall'inizio dell'emergenza ad oggi in provincia di Foggia i positivi al Covid sono stati 1.906, i guariti 4697. Attualmente sono 2067 in Puglia, di questi i ricoverati sono 231. Dei quasi 8mila casi in Puglia da febbraio ad oggi 2 ottobre, il 71,5% non ha presentato sintomi, mentre i ricoverati hanno riguardato l'8,8%, di cui lo 0,5% in terapia intensiva.