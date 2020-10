Coronavirus, la Puglia è tra le regioni "codice rosso". Salgono i positivi ricoverati al Riuniti: i pazienti in cura sono 122

Continua a salire il numero dei ricoverati Covid al Policlinico Riuniti di Foggia. Ad oggi, secondo il report stilato dall’azienda ospedaliera, sono in cura 122 pazienti (rispetto ai 90 della scorsa settimana). In Puglia - tra le sette regioni considerate a rischio per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto nelle strutture sanitarie - sono 747.

Ai Riuniti 14 sono in terapia intensiva e 60 nel reparto di Malattie infettive. Altri 38 sono in cura presso la Pneumologia foggiana e i restanti 10 nel Covid chirurgico. Dati in linea con l'impennata di contagi registrata nel Foggiano, e in tutta la Puglia, come dimostrato dai numeri record dei bollettini epidemiologici degli ultimi giorni.

La curva dei contagi ha assunto di nuovo un andamento esponenziale e il 'tacco' d'Italia è tra le sette regioni da "codice rosso", "perché palesano un aumento dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive molto sostenuto se confrontato con quello della fase acuta registrata ad aprile".

Tra queste la Puglia, con ricoveri pari all'86% in più in rapporto ad aprile, mentre per quanto riguarda le terapie intensive si registra un +53% rispetto a sei mesi fa.

Il dato emerge dall'ultimo rapporto pubblicato dall'osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane. "La preoccupazione maggiore è che la crescita possa tornare ad aumentare la pressione sulle strutture ospedaliere, in particolare nelle terapie intensive"