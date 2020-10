Coronavirus: 76 persone ricoverate tra i Riuniti e il D'Avanzo, nove si trovano in terapia intensiva

Come ogni settimana anche questo venerdì il policlinico Riuniti di Foggia aggiorna la situazione dei ricoveri presso il nosocomio di viale Pinto e l'ospedale Colonnello D'Avanzo.

Ad oggi, 16 ottobre 2020, sono 76 in tutto le persone covid-positive ricoverate: di queste 45 si trovano presso le Malattie Infettive, 22 in Pneumologia e nove in terapia intensiva

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rispetto a una settimana fa, il numero dei pazienti ricoverati scende di quattro unità, sale di tre unità presso le Malatti infettive, di una in Pneumologia. Due ricoveri in più in terapia intensiva. Nessuna si trova in post-acuzie.