Coronavirus: aumentano i pazienti ricoverati ai Riuniti di Foggia, i covid-positivi in Rianimazione sono 28

Aumentano i pazienti Covid ricoverati al policlinico Riuniti di Foggia. Rispetto allo scorso 8 gennaio sono otto in più, uno in più - da 27 a 28 - i positivi che si trovano in Rianimazione

Salgono di cinque unità i ricoverati in Malattie Infettive, da 70 a 75, un paziente in più (37) in Pneumologia, più cinque infetti nel reparto di Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico

Invariato il dato del reparto di malattie infettive a indirizzo ostetrico-ginecologico (due pazienti ricoverate); scendono, invece, i ricoverati nei reparti di malattie infettive a indirizzo nefro-urologico (da 14 a 12) e a indirizzo gastroenterologico (da 14 a 12)