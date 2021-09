Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Scende all'1,3% il tasso di positività in Puglia (ieri era all'1,6%), dove oggi sono stati registrati 178 nuovi casi positivi all'infezione da Covid, su poco più di 14200 tamponi processati: 33 nella provincia di Bari, 34 nella provincia di Bat, 8 nella provincia di Brindisi, 24 nella provincia di Foggia, 61 nella provincia di Lecce, 17 nella provincia di Taranto, 1 fuori regione. Non sono stati registrati decessi nella giornata di oggi.

Con il dato odierno, la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 35,2 casi per 100mila abitanti, facendo registrare un ulteriore calo rispetto al periodo antecedente (41,7 casi nella settimana 27 agosto-2 settembre).

Anche per quel che concerne i ricoverati, si osserva, per il terzo giorno consecutivo, una flessione delle presenze: in area medica, i positivi ospedalizzati scendono da 213 a 205, mentre in terapia intensiva i pazienti presenti sono 25 (-1 rispetto a ieri). Scende di altre 124 unità il dato dei casi attivi, mentre sono 302 le guarigioni registrate oggi.