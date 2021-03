Coronavirus, altra giornata drammatica per la Capitanata: 14 morti e 171 casi. In Puglia 1.286 contagi su oltre 10mila tamponi

Si aggrava la situazione dei contagi in Puglia: sono 1.286 i nuovi positivi all'infezione da Covid-19 registrati oggi, su un totale di 10.732 tamponi processati: 524 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Nella giornata di oggi si contano altri 39 decessi, 14 nel Foggiano, 13 nel Barese, 3 nella provincia di Brindisi, 2 nella Bat e nella provincia di Taranto, 5 nel Leccese.

599 i pazienti guariti di oggi che fanno salire il totale a 117.371. Salgono a 35.805 i casi attivi (+598 rispetto a ieri) così come i pazienti ricoverati, 16 in più rispetto ai dati diramati ieri dalla Regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 157.337 così suddivisi: 60.894 nella Provincia di Bari, 16.314 nella Provincia di Bat, 11.544 nella Provincia di Brindisi, 30.873 nella Provincia di Foggia, 13.557 nella Provincia di Lecce, 23.333 nella Provincia di Taranto, 614 attribuiti a residenti fuori regione, 208 di residenza non nota.