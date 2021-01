Coronavirus: 248 casi in provincia di Foggia e due morti. In Puglia 1499 nuovi positivi e 27 vittime

Altri 1499 casi registrati oggi in Puglia su 10880 test per l'infezione da Covid-10 e 27 decessi. Questo il bilancio del bollettino epidemiologico che conferma il rischio "alto" del contagio.

Dei contagiati del 9 gennaio, 494 riguardano la provincia di Bari, 127 sono stati registrati in provincia di Brindisi, 161 nella provincia Bat, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 5 residenti in provincia non nota.

Delle 27 vittime (2648 dall'inizio dell'emergenza), dieci sono avvenute in provincia di Bari, cinque nella Barletta-Andria-Trani, due nel Brindisino, due in Capitanata, due in provincia di Lecce e sei nel Tarantino.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.110.495 test, 43.068 sono i pazienti guariti, 54.735 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 1551