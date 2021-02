Coronavirus, 129 casi e 9 morti nel Foggiano: oltre 2.200 guariti in Puglia

Sono 681 i casi di positività all'infezione da Covid-19, registrati oggi in Puglia su un totale di 9.262 tamponi processati: 205 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 129 in provincia di Foggia, 67 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 12 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti.

Resta altissimo il dato dei decessi, ben 41 quelli accertati oggi: 11 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Con i 2.365 di oggi, sale a 78.125 il numero dei pazienti guariti. L'imponente numero di guariti incide sul dato dei casi attualmente positivi, sceso a 48.560, il dato più basso dall'11 dicembre.

Scende anche il numero dei pazienti ricoverati (1.580 contro i 1.614 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.387.753 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.148, così suddivisi: 49.456 nella Provincia di Bari, 14.231 nella Provincia di Bat, 9.420 nella Provincia di Brindisi, 27.193 nella Provincia di Foggia, 11.078 nella Provincia di Lecce, 18.099 nella Provincia di Taranto, 547 attribuiti a residenti fuori regione, 124 provincia di residenza non nota.