Coronavirus, 296 casi e 3 decessi nel Foggiano: in Puglia quasi 1800 contagi, ma tasso di positività in calo

Scende al 12,5% il rapporto tra tamponi effettuati e positività rilevate in Puglia: nel bollettino odierno, su 14281 tamponi processati sono stati accertati 1791 casi positivi: 625 in provincia di Bari, 177 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 327 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Ancora alto il dato dei decessi, 48 quelli registrati oggi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Salgono di quasi 300 unità gli attualmente positivi, ma per il secondo giorno consecutivo si osserva un calo dei pazienti ospedalizzati (da 2276 a 2240).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.977.644 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 207.367 così suddivisi: 80.842 nella Provincia di Bari, 20.271 nella Provincia di Bat, 15.202 nella Provincia di Brindisi, 37.910 nella Provincia di Foggia, 19.910 nella Provincia di Lecce, 32.218 nella Provincia di Taranto, 707 attribuiti a residenti fuori regione, 307 di residenza non nota.