Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Oggi in Puglia sono stati processati 15241 tamponi, i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 sono 243: 94 nella provincia di Bari, 49 nella Bat, 16 nella provincia di Brindisi e in quella di Foggia, 60 nel Leccese, 10 nella provincia di Taranto. Altri due casi, precedentemente registrati come fuori regione e di provincia in via di definizione sono stati riclassificati e riattribuiti. Sono invece 5 le persone decedute, per un totale di 6734 vittime dall'inizio della pandemia.

Per quel che concerne i ricoverati, scendono a 26 i pazienti in rianimazione, mentre resta invariato (213) il numero di presenze nei reparti di area non critica. Scendono sotto quota 4mila le persone attualmente positive.