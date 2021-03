Coronavirus, altri 13 morti e 87 positivi nel Foggiano. In Puglia calo di contagi e di tamponi, ma resta alto il tasso di positività

Sono 594 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 riscontrati oggi in Puglia, su un totale di 4.560 tamponi processati (tasso di positività al 13%): 301 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 6 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Ben 23 i decessi accertati, 13 dei quali nella sola provincia di Foggia. Nelle province di Bari (3), Lecce (2) e Taranto (7) le altre vittime registrate oggi.

Poco meno di mille i guariti (giunti a 116.722) che fanno calare di 259 unità il dato dei casi attivi. Risale, invece, il numero dei pazienti ricoverati, che supera nuovamente il muro dei 1.500 posti letto occupati tra terapie intensive e altri reparti Covid.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.626.872 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 156.051 così suddivisi: 60.370 nella Provincia di Bari, 16.247nella Provincia di Bat, 11.435 nella Provincia di Brindisi, 30.702 nella Provincia di Foggia, 13.410 nella Provincia di Lecce, 23.077 nella Provincia di Taranto, 611 attribuiti a residenti fuori regione, 199 di residenza non nota.