Coronavirus, 7 casi in Capitanata: in Puglia 58 nuovi positivi e un decesso

Sono 58 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su un totale di 6127 tamponi processati: 12 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

È stato registrato 1 decesso, in provincia di Bari.

I pazienti guariti sono 244.679, mentre sono 2.351 i casi attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.720.973 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.678, così suddivisi: 95.254 nella Provincia di Bari, 25.606 nella Provincia di Bat, 19.841 nella Provincia di Brindisi, 45.191 nella Provincia di Foggia, 27.039 nella Provincia di Lecce, 39.558 nella Provincia di Taranto, 816 attribuiti a residenti fuori regione, 373 provincia di residenza non nota.