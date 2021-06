Coronavirus, 8 casi nel Foggiano con 3 decessi: in Puglia tasso di positività fermo all'1,6%

Su 8302 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati oggi in Puglia 134 casi positivi: 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Resta invariato il tasso di positività, fermo all’1,6%.

Sono stati registrati 17 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Per quel che concerne i positivi, si registrano ben 1325 nuove persone guarite che fanno salire il computo totale delle guarigioni a 227.679 e fanno scendere sotto quota 18mila i casi attivi (17.331). Scende sotto quota 400 anche il dato dei pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.542.091 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.572 così suddivisi: 94.734 nella Provincia di Bari, 25.427 nella Provincia di Bat, 19.483 nella Provincia di Brindisi, 44.928 nella Provincia di Foggia, 26.687 nella Provincia di Lecce, 39.151 nella Provincia di Taranto, 800 attribuiti a residenti fuori regione, 362 di residenza non nota.