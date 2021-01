Coronavirus, 11 morti e 338 casi in Capitanata: in Puglia aumentano i tamponi e i nuovi contagi

Su 11.020 tamponi processati, sono 1.349 i casi di positività all'infezione da Covid-19, registrati oggi in Puglia nella giornata di oggi: 400 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 98 nella provincia BAT, 338 in provincia di Foggia, 120 in provincia di Lecce, 268 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 11 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

I casi attivi risalgono di 381 unità: sono 53.922 le persone attualmente positive, delle quali 1.525 ricoverate (19 in meno rispetto a ieri) e 52.397 in isolamento domiciliare. Con i 941 di oggi, salgono a 42.409 i pazienti guariti dall'infezione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.099.615 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 98.952, così suddivisi: 38.104 nella Provincia di Bari, 11.228 nella Provincia di Bat, 7.270 nella Provincia di Brindisi, 21.601 nella Provincia di Foggia, 7.808 nella Provincia di Lecce, 12.308 nella Provincia di Taranto, 540 attribuiti a residenti fuori regione, 93 di residenza non nota.