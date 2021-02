Coronavirus, 115 casi e 8 morti nel Foggiano. In Puglia risalgono i ricoverati

Oltre due terzi dei 377 casi registrati oggi in Puglia, sono stati accertati nelle province di Bari e Foggia. Sono 23 in totale i decessi

Coronavirus, su 3.583 tamponi processati, sono 377 i nuovi casi riscontrati oggi in Puglia: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. 7 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Oltre 1.300 le persone guarite: sale a 75.760 il numero complessivo dei pazienti guariti. Scende a 50.285 il numero dei casi attivi, 981 in meno rispetto a ieri. Scendono i soggetti positivi in isolamento, mentre tornano ad aumentare i ricoverati (1.614 contro i 1.596 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 129.467, così suddivisi: 49.251 nella Provincia di Bari, 9.363 nella Provincia di Bat, 14.165 nella Provincia di Brindisi,

27.064 nella Provincia di Foggia, 11.011 nella Provincia di Lecce, 17.931 nella Provincia di Taranto, 559 attribuiti a residenti fuori regione, 123 di residenza non nota.