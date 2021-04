Coronavirus, tornano ad alzarsi i contagi in Puglia: quasi 2mila positivi e ben 51 morti

Si rialza la curva dei contagi in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati individuati 1974 casi positivi: 809 nella provincia di Bari, 249 nella provincia di Bat, 194 nella provincia di Brindisi, 198 nella provincia di Foggia, 197 nella provincia di Lecce, 323 nella provincia di Taranto. A questi si aggiungono anche 4 casi di residenza non nota.

Altissimo ancora il dato dei decessi, 51 quelli registrati oggi: 14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. Cala di 21 unità il dato dei ricoverati (2276 contro i 2297 di ieri), mentre resta pressoché invariato il numero degli attualmente positivi (50755, ovvero 26 in più rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono 205.576 i casi confermati, così suddivisi: 80217 nella provincia di Bari, 20095 nell aprovincia di Bat, 15025 nella provincia di Brindisi, 37614 nellal provincia di Foggia, 19734 nella provincia di Lecce, 31891 nella provincia di Taranto, 702 fuori regione e 298 non attribuiti.