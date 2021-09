Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 7 settembre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Scende sotto l'1% il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati individuati 119 nuovi casi di infezione da Covid-19 su oltre 13mila tamponi. Nelle specifico, 20 casi sono stati rilevati nellal provincia di Bari, 14 nella Bat, 4 nella provincia di Brindisi, 18 nella provincia di Foggia, 40 nella provincia di Lecce, 20 nella provincia di Taranto e 3 fuori regione.

Diminuiscono di sei unità i positivi ricoverati (da 250 a 244), ma si osserva un aumento delle presenze in terapia intensiva (da 22 a 31). Scendono a 213 (-15 rispetto a ieri) i pazienti in area non critica.

Cala per l'ottavo giorno consecutivo il numero dei casi attivi, giunti a 4095 (-202 rispetto a ieri). Sono invece 316 le guarigioni registrate oggi (254200 in totale).