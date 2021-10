Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 7 ottobre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Coronavirus in Puglia: 94 nuovi casi sono stati individuati quest'oggi su quasi 13mila tamponi processati (tasso di positività dell 0,7%): 25 casi nella provincia di Bari, dove è stato rilevato il numero più alto di nuovi positivi, 22 nel Foggiano, 18 nella provincia di Lecce, 15 nel Tarantino, 4 nella Bat e 8 nel Brindisino. Inoltre, si rilevano 2 casi attribuiti a residenti fuori regione.

La Puglia chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza di 21 casi per 100mila abitanti, in calo rispetto al precedente periodo preso in considerazione (23,8 casi nella settimana 24-30 settembre) e con un tasso di positività medio dello 0,9%.

Scendono a 2450 le persone attualmente positive. 146 sono le persone ricoverate in area non critica (-4 rispetto a ieri) e 19 in terapia intensiva (+1).