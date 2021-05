Coronavirus, 163 casi e 6 morti in Capitanata: situazione dei contagi stabile in Puglia

Situazione contagi stabile in Puglia, dove nella giornata di oggi i nuovi casi rilevati sono 870, su un totale di 11.686 tamponi processati: 221 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Invariato anche il tasso di positività, che resta del 7,4%.

Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Scendono di altre 29 unità i positivi ricoverati nei reparti Covid della Puglia, così come si abbassa ulteriormente il dato delle persone attualmente positive (-838 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 241.062 così suddivisi: 92.003 nella Provincia di Bari, 23.894 nella Provincia di Bat, 18.245 nella Provincia di Brindisi, 43.394 nella Provincia di Foggia, 24.515 nella Provincia di Lecce, 37.871 nella Provincia di Taranto, 772 attribuiti a residenti fuori regione, 368 provincia di residenza non nota.