Coronavirus, 3 casi nel Foggiano: in Puglia meno di 100 ricoverati dopo quasi un anno

Coronavirus in Puglia: su 5.770 tamponi processati, oggi sono stati registrati 49 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Lecce.

I pazienti guariti sono 244488, mentre i casi attivi sono 2485. Per la prima volta dallo scorso 26 agosto, scendono sotto quota 100 i positivi ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.620 così suddivisi: 95.242 nella Provincia di Bari, 25.604 nella Provincia di Bat, 19.836 nella Provincia di Brindisi, 45.184 nella Provincia di Foggia, 27.033 nella Provincia di Lecce, 39.533 nella Provincia di Taranto, 816 attribuiti a residenti fuori regione, 372 provincia di residenza non nota.