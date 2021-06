Coronavirus, 56 casi positivi in Puglia: nel Foggiano nessun decesso registrato per il quarto giorno consecutivo

In Capitanata registrati 15 casi. Scendono ancora i casi attivi (-291 rispetto a ieri), mentre i guariti registrati oggi sono 343 (226354 il totale). In flessione di altre 13 unità il dato dei ricoverati (431 vs 444)

Su 3454 tamponi processati, sono stati rilevati 56 nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19 in Puglia: 4 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Il tasso di positività è dell'1,6%.

Sono 4 i decessi registrati: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi nella provincia di Foggia.

Scendono ancora i casi attivi (-291 rispetto a ieri), mentre i guariti registrati oggi sono 343 (226354 il totale). In flessione di altre 13 unità il dato dei ricoverati (431 vs 444).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.438 così suddivisi: 94.715 nella Provincia di Bari, 25.388 nella Provincia di Bat, 19.449 nella Provincia di Brindisi, 44.920 nella Provincia di Foggia, 26.669 nella Provincia di Lecce, 39.133 nella Provincia di Taranto, 802 attribuiti a residenti fuori regione, 362 provincia di residenza non nota.