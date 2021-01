Coronavirus, 137 nuovi casi nel Foggiano sui 657 registrati in Puglia: calano i ricoverati e i casi attivi

Sono 657 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid, registrati oggi in Puglia su 3.176 tamponi processati: 170 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 137 in provincia di Foggia, 81 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto. 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 21 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Oltre 800 i pazienti guariti oggi, per un totale di 41.468 persone che hanno superato l'infezione. Scendono di 487 unità i casi attualmente positivi giunti a quota 53.541.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.088.595 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 97.603, così suddivisi: 37.704 nella Provincia di Bari, 11.130 nella Provincia di Bat. 7.148 nella Provincia di Brindisi, 21.263 nella Provincia di Foggia, 7.688 nella Provincia di Lecce, 12.040 nella Provincia di Taranto, 538 attribuiti a residenti fuori regione, 92 di residenza non nota.