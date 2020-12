Coronavirus, nuova impennata di casi nel Foggiano (462). In Puglia quasi un positivo ogni tre tamponi e 24 morti

Coronavirus in Puglia, nella giornata di oggi sono stati registrati 1.001 casi positivi: 278 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 462 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota o attribuita sono stati riclassificati ed riattribuiti. (La Asl Bat non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici).

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Sale a 17.028 il dato dei pazienti guariti, mentre i casi attivi sono 46.578, dei quali 44.773 in isolamento domiciliare e 1.805 ricoverati nei reparti Covid e nelle terapie intensive.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test, i casi confermati sono 65.342, così suddivisi: 25.446 nella provincia di Bari, 7.298 nella provincia di Bat, 4.706 nella provincia di Brindisi, 14.840 nella provincia di Foggia, 4.971 nella provincia di Lecce, 7.653 nella provincia di Taranto, 409 attribuiti a residenti fuori regione, 19 di residenza non nota.