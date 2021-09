Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Sono 122 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 7946 tamponi processati (tasso di positività dell’1,5%): 10 nella provincia di Bari, 2 casi nella Bat, un positivo nella provincia di Taranto e uno fuori regione. Nel Foggiano, altre 35 persone sono state trovate positive, 70 nella provincia di Lecce. Inoltre, sono stati registrati 3 casi di provincia ancora in definizione. Con le 2 persone decedute oggi, sale a 6724 il dato delle vittime dall’inizio dell’emergenza.

Sale di 4 unità il dato dei ricoverati: rispetto alla giornata di ieri, si contano 2 presenze in più in area non critica (228) e 2 positivi in più in terapia intensiva (22). Scende ancora il numero di casi attivi (4297 contro i 4318 di ieri).