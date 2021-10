Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 6 ottobre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Scende nuovamente sotto la soglia dell'1% il tasso di positività in Puglia: nella giornata di oggi, su un totale di 15420 tamponi, sono stati individuati 143 nuovi casi positivi: 45 nella provincia di Bari, 6 nellal Bat, 22 nelle province di Brindisi e Foggia, 30 nel Leccese, 18 nella provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

Resta fermo a 168 il numero dei ricoverati, dei quali 150 in area non critica (-1) e 18 in terapia intensiva (+1). Sono invece 203 le guarigioni certificate oggi.