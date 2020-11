Coronavirus, 291 casi e 7 morti nel Foggiano: in Puglia 946 contagi con record di tamponi

Non si attenua l'ondata di nuovi contagi in Puglia. Sono 946 quelli registrati oggi, su 7.728 test: 259 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 97 nella provincia BAT, 291 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Resta alto ancora il numero dei decessi, 13 quelli accertati oggi, 7 dei quali in provincia di Foggia. 2 vittime a testa per le province di Bari, Brindisi e Taranto.

I pazienti guariti salgono a 7.450, mentre i casi attivi sono giunti a 15.629.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 594.530 test con 23.881 casi confermati, così suddivisi: 9.669 nella provincia di Bari, 2.579 nella provincia di Bat, 1.687 nella provincia di Brindisi, 5.718 nella provincia di Foggia, 1.697 nella provincia di Lecce, 2.365 nella provincia di Taranto, 166 attribuiti a residenti fuori regione.

Il bollettino di venerdì 6 novembre 2020.