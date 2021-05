Coronavirus, 8 morti e 115 casi nel Foggiano. In Puglia netto calo del tasso di positività e dei ricoverati

Sono 877 i nuovi casi di infezione da Covid-19 rilevati oggi in Puglia, su un totale di 11893 tamponi processati (tasso di positività del 7,4%): 253 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 89 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 203 in provincia di Lecce, 123 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Numeri che abbassano ulteriormente l'incidenza per 100mila abitanti, scesa a 169,4.

Ancora alto, però, il numero dei decessi, 27 quelli registrati oggi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Ben 1861 le persone guarite, che fanno scendere il numero dei casi attivi sotto quota 46mila (45475). Sono 1714 i ricoverati (-28 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.285.654 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 240.192 così suddivisi: 91.782 nella Provincia di Bari, 23.794 nella Provincia di Bat, 18.150 nella Provincia di Brindisi, 43.231 nella Provincia di Foggia, 24.343 nella Provincia di Lecce, 37.754 nella Provincia di Taranto, 769 attribuiti a residenti fuori regione, 369 provincia di residenza non nota.