Coronavirus, 6 casi e nessun decesso in provincia di Foggia: in Puglia i ricoverati scendono a 102

Nella giornata di oggi in Puglia sono stati registrati 7122 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 60 casi positivi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce.

I pazienti guariti sono 244.347, mentre scendono a 2578 i casi attualmente positivi. Scendono di altre 15 unità i positivi ricoverati (102 vs 117).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.571 così suddivisi: 95235 nella Provincia di Bari, 25604 nella Provincia di Bat, 19833 nella Provincia di Brindisi, 45181 nella Provincia di Foggia, 27018 nella Provincia di Lecce, 39515 nella Provincia di Taranto, 814 attribuiti a residenti fuori regione, 371 di provincia di residenza non nota.