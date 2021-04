Covid, 139 positivi su 475 nel Foggiano. In Puglia dopo 40 giorni tasso di positività scende sotto il 10%

Soltanto 5759 i tamponi processati oggi in Puglia, dove le positività accertate sono 475. Per la prima volta, dopo 40 giorni, in Puglia si registra un tasso di positività inferiore al 10% (8,2%). Per quanto riguarda l'andamento provinciale, 161 le positività riscontrate nella provincia di Bari, 48 nel Brindisino, 30 nella Bat, 139 nella provincia di Foggia, 90 in quella di Lecce e 15 nella provincia di Taranto. Inoltre, 2 casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti.

Si registrano 70 decessi: 50 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. Tuttavia, come fa presente l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, sono solo 15 quelli avvenuti nella giornata di oggi. I restanti sono stati caricati oggi sul sistema, ma risalgono agli ultimi giorni: "70 decessi in una settimana - puntualizza l'assessore - sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia".

I 70 decessi caricati oggi nel sistema, suddivisi per data e territorio

30 Marzo: 4 Asl Bari

1 Aprile: 4 Asl Bari

2 Aprile: 4 Asl Bari; 2 Asl Taranto

3 Aprile: 10 Asl Bari; 2 Asl Taranto

4 Aprile: 11 Asl Bari; 1 Asl Taranto

5 Aprile: 11 Asl Bari; 2 Asl Foggia; 1 Asl Lecce, 3 Asl Taranto

6 Aprile: 6 Asl Bari; 2 Asl Brindisi; 2 Asl BT, 5 Asl Foggia

Con gli oltre mille guariti di oggi, si registra una riduzione considerevole dei pazienti attivi, scesi a 50454 (-766 rispetto a ieri), ma continua a salire il numero dei pazienti ricoverati, giunto a 2240 (nuovo record) ben 82 in più rispetto alal giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 202.347 così suddivisi: 79.008 nella Provincia di Bari,19.727 nella Provincia di Bat, 14.674 nella Provincia di Brindisi, 37.359 nella Provincia di Foggia, 19.344 nella Provincia di Lecce, 31.245 nella Provincia di Taranto, 698 attribuiti a residenti fuori regione, 292 di residenza non nota.