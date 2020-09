Coronavirus, 55 nuovi positivi in Puglia (8 nel Foggiano): ci sono anche 2 vittime

Sono 55 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid, registrati oggi in Puglia su 3.163 test. Come evidenzia il bollettino epidemiologico diramato dalla regione Puglia, 32 casi sono stati accertati nella provincia di Bari, 5 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 8 nel Foggiano. 2 nella provincia di Lecce e 8 in quella di Taranto. Due sono le persone decedute, una nel barese e l'altra fuori regione.

I positivi salgono a 1.122 di cui 967 in isolamento domiciliare e 155 ricoverati; con i 17 accertati oggi, salgono a 4.112 i guariti.

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono 5.796 i casi confermati, così suddivisi: 2.091 nella provincia di Bari, 468 nella Bat, 710 nella provincia di Brindisi, 1.414 nella provincia di Foggia, 686 nella provincia di Lecce, 378 nella provincia di Taranto, 48 fuori regione, 1 di provincia non nota.