Coronavirus, un morto e 169 nuovi positivi nel Foggiano: in Puglia oltre 34mila casi attivi

Altri 1.418 casi positivi sono stati riscontrati oggi in Puglia su un totale di 10.530 tamponi (tasso di positività al 13,5%): 610 in provincia di Bari, 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 198 in provincia di Lecce, 273 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota.

Sono, invece, 19 i decessi accertati: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Poco meno di mille i guariti di oggi, per un totale di 34.250 persone che hanno superato l'infezione. Scendono a 1.443 (-6 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.603.289 test, il totale di casi positivi al Covid in Puglia è di 152.819, così suddivisi: 58.899 nella Provincia di Bari, 16.049 nella Provincia di Bat, 11.258 nella Provincia di Brindisi, 30.178 nella Provincia di Foggia, 13.039 nella Provincia di Lecce, 22.604 nella Provincia di Taranto, 605 attribuiti a residenti fuori regione, 187 di residenza non nota.