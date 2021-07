Coronavirus, 15 casi e nessun decesso in Puglia: 3 nuovi positivi nella provincia di Foggia

Non ci sono nuovi casi nelle province di Barletta-Andria-Trani e Taranto. In lieve calo i positivi (-53 rispetto a ieri) che scendono a quota 2607, mentre i positivi ospedalizzati sono 117

Coronavirus, 15 nuovi casi sono stati rilevati oggi in Puglia: 1 caso nella provincia di Bari, 2 nella provincia di Brindisi, 3 nella provincia di Foggia, 9 nel Leccese, 1 di residenza non nota. Un caso fuori regione è stato riattribuito. Non ci sono nuovi casi nelle province di Barletta-Andria-Trani e Taranto.

Non sono stati registrati nuovi decessi.

In lieve calo i positivi (-53 rispetto a ieri) che scendono a quota 2607, mentre i positivi ospedalizzati sono 117.

Dall'inizio dlel'emergenza sono stati registrati in Puglia 253511 casi, così suddivisi: 95217 nella provincia di Bari, 25598 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 19832 nella provincia di Brindisi, 45175 nella provincia di Foggia, 27007 nella provincia di Lecce, 39500 nella provincia di Taranto, 814 fuori regione, 368 di provincia di residenza non nota.