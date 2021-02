Coronavirus, 13 morti e 261 casi in Capitanata: in Puglia 1.215 casi su quasi 10mila tamponi

Su 9.887 tamponi processati, sono 1.215 i casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia: 361 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 121 nella provincia BAT, 261 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 280 in provincia di Taranto. 11 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 29 le vittime accertate: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto. 2 decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia BAT sono stati riclassificati e riattribuiti.

Con i 1.593 di oggi, sale a 73.016 il numero dei pazienti guariti. Scende di 404 unità il numero dei casi attivi (51.026), mentre torna a salire il numero dei pazienti ricoverati (1.584).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.356.327 test, i casi confermati sono 127.399 così suddivisi: 48.481 nella Provincia di Bari, 14.019 nella Provincia di Bat, 9.227 nella Provincia di Brindisi, 26.647 nella Provincia di Foggia, 10.767 nella Provincia di Lecce, 17.566 nella Provincia di Taranto, 573 attribuiti a residenti fuori regione, 119 di residenza non nota.