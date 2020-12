Coronavirus: 1884 nuovi casi su oltre 10mila tamponi in Puglia. Dieci vittime in provincia di Foggia

1884 nuovi positivi su oltre 10mila tamponi processati nelle ultime 24 ore, 10119 per l'esattezza. Questo il bilancio della giornata di oggi 5 dicembre in Puglia, regione che da domani passerà a zona gialla.

Dei nuovi positivi 629 sono stati registrati in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 230 nella provincia Bat, 444 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 255 in provincia di Taranto e cinque casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 28 decessi di cui sei in provincia di Bari, dieci in Capitanata, tre in provincia di Lecce, otto in provincia di Taranto e uno di un residente guori regione

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 832.380 test. 16.704 sono i pazienti guariti, mentre 44.160 sono i casi attualmente positivi. I ricoverati sono 1796, mentre dall'inizio dell'emergenza ad oggi i deceduti sono 1688.