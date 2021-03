Coronavirus, 4 morti e 147 nuovi casi in Capitanata: continua a salire la curva dei contagi in Puglia. Tasso di positività al 14,3%

Continua ad alzarsi la curva dei contagi in Puglia. Nella giornata di oggi, su 10.058 tamponi processati sono stati individuati 1.438 casi positivi: 646 in provincia di Bari, 129 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia BAT, 147 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività sale al 14,3%, il più alto registrato negli ultimi 49 giorni.

Oggi sono stati registrati altri 32 decessi, 15 dei quali nella provincia di Bari, 2 nella Bat, 4 nella provincia di Foggia, 8 nel Leccese e 3 nel Tarantino.

Oltre mille i guariti di oggi, per un totale di 33.806 persone che hanno superato l'infezione. Continua a crescere il numero dei casi attivi, giunti a 33.806 (+138 rispetto a ieri), mentre si registra un ricoverato in più (1.449 contro i 1.448 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.592.759 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 151.401 così suddivisi:58.289 nella Provincia di Bari, 15.956 nella Provincia di Bat, 11.194 nella Provincia di Brindisi, 30.009 nella Provincia di Foggia, 12.841 nella Provincia di Lecce, 22.331 nella Provincia di Taranto, 602 attribuiti a residenti fuori regione, 179 di residenza non nota.