Coronavirus, 9 morti e 89 casi nel Foggiano: in Puglia tasso di positività al 7,4%

Sono 1028 i nuovi casi rilevati oggi, su un totale di 13803 tamponi processati (tasso di positività del 7,4%): 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Se il dato dei casi è tendenzialmente in ribasso, non si può dire lo stesso dei decessi: altri 34 quelli registrati oggi, dei quali 7 nel Barese, 9 in provincia di Foggia, 6 in quella di Lecce e ben 12 nel Tarantino.

Quasi 1400 i nuovi guariti, grazie ai quali continua incessante la diminuzione dei casi attivi (46620). Calo netto anche per i pazienti ricoverati (-30 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 238.144 così suddivisi: 91.095 nella Provincia di Bari, 23.593 nella Provincia di Bat, 17.955 nella Provincia di Brindisi, 42.993 nella Provincia di Foggia, 23.971 nella Provincia di Lecce, 37.395 nella Provincia di Taranto, 773 attribuiti a residenti fuori regione, 369 provincia di residenza non nota.