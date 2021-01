Coronavirus, 631 nuovi casi su oltre 4mila tamponi: nel Foggiano nessun decesso dopo due mesi

Su 4.138 tamponi processati sono 631 le persone risultate positive all'infezione da Covid-19 in Puglia, nella giornata di oggi: 318 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 97 in provincia di Foggia, 71 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono invece 20 i decessi accertati, quasi la metà dei quali nel Barese (9). 6 le vittime in provincia di Taranto, 2 nella Bat e una nelle province di Brindisi e Lecce. Un altro decesso riguarda un residente fuori regione. Nessuna vittima è stata registrata nella provincia di Foggia: non accadeva dal 9 novembre scorso.

Con i 1.150 di oggi, salgono a 38.209 i pazienti guariti dall'infezione da Covid. Scendono nuovamente i casi attivi: 53.539 (-539 rispetto a ieri), dei quali 1.601 ricoverati e 51.938 in isolamento domiciliare.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.065.109 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 94.284, così suddivisi: 36.550 nella Provincia di Bari, 10.718 nella Provincia di Bat, 6.816 nella Provincia di Brindisi, 20.829 nella Provincia di Foggia, 7.338 nella Provincia di Lecce, 11.407 nella Provincia di Taranto, 527 attribuiti a residenti fuori regione, 99 di residenza non nota.