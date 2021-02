Coronavirus, 7 morti e 60 casi nel Foggiano: in Puglia 975 nuovi positivi su oltre 10mila tamponi

Su 10.148 tamponi processati, sono 975 i casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia BAT, 60 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 31 le vittime accertate: 10 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Sale a 71.423 il dato dei pazienti guariti (1.229 quelli registrati oggi), mentre si registra una flessione dei casi attivi, giusti a quota 51.430 (-285 rispetto a ieri). Scende sotto quota 50mila dopo diverse settimane il dato dei pazienti in isolamento domiciliare, così come cala di 6 unità il dato dei pazienti ricoverati (1.578 contro i 1.584 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test, i casi confermati in Puglia sono 126.184, così suddivisi: 48.120 nella provincia di Bari, 13.898 nella provincia di Bat, 9.130 nella provincia di Brindisi, 26.386 nella provincia di Foggia, 10.661 nella provincia di Lecce, 17.286 nella provincia di Taranto, 584 fuori regione, 119 di residenza non nota.

Il bollettino di giovedì 4 febbraio 2021.