Coronavirus, la curva dei contagi non cala ancora, quasi 2mila casi in Puglia. Nel Foggiano un morto e 195 nuovi positivi

Su 13.847 tamponi processati, in Puglia sono stati rilevati 1.962 nuovi casi di positività all'infezione da Covid (tasso di positività del 14,2%): 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Alto ancora il dato dei decessi, ben 43 quelli registrati oggi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Quasi 2mila i guariti accertati oggi, mentre salgono a 46.857 i casi attivi. In lieve discesa i pazienti ricoverati (2100 contro i 2127 di ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 193.012 così suddivisi: 75.701 nella Provincia di Bari, 18.944 nella Provincia di Bat, 14.093 nella Provincia di Brindisi, 35.588 nella Provincia di Foggia, 18.134 nella Provincia di Lecce, 29.539 nella Provincia di Taranto, 683 attribuiti a residenti fuori regione, 330 provincia di residenza non nota.